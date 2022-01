LOL 2, presentato l’ospite speciale: pubblico in visibilio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda di Lol 2 – Chi ride è fuori. La produzione ha così presentato un ospite speciale: i dettagli. Durante il mese di febbraio tutti gli italiani potranno assistere al secondo capitolo di LOL – Chi ride è fuori. In questi giorni la produzione ha voluto anche annunciare un ospite speciale: scopriamo chi è e cosa farà. Il cast della seconda edizione del programma (Via Screenshot Instagram)Manca sempre meno alla seconda edizione del programma LOL – Chi Ride è fuori. La trasmissione di Amazon Prime ha stupito l’anno scorso in piena pandemia ed è pronto a ripetersi con un cast pronto a promettere risate al pubblico. In questi giorni si è vociferata anche la presenza di un ospite speciale, indiscrezione che ha trovato conferma nelle ultime ore. Infatti in ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda di Lol 2 – Chi ride è fuori. La produzione ha cosìun ospite: i dettagli. Durante il mese di febbraio tutti gli italiani potranno assistere al secondo capitolo di LOL – Chi ride è fuori. In questi giorni la produzione ha voluto anche annunciare un ospite: scopriamo chi è e cosa farà. Il cast della seconda edizione del programma (Via Screenshot Instagram)Manca sempre meno alla seconda edizione del programma LOL – Chi Ride è fuori. La trasmissione di Amazon Prime ha stupito l’anno scorso in piena pandemia ed è pronto a ripetersi con un cast pronto a promettere risate al. In questi giorni si è vociferata anche la presenza di un ospite, indiscrezione che ha trovato conferma nelle ultime ore. Infatti in ...

Advertising

_sludgewave : @eugenyoz la palma d'oro è letteralmente quello che poi verrà presentato al grosso del mercato lol - just_me__lol : RT @Evelin05508022: Serena che fa stage e vince borse di studio in Connecticut, New York, Londra, Skopje, in Macedonia, Parigi, ad Amburgo,… -