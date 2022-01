Licata, uccide 4 familiari e poi si suicida in strada. Tra le vittime due ragazzi di 11 e 15 anni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quattro persone, di cui un bambino di 11 anni e un ragazzo di 15, sono state assassinate in un’abitazione di via Riesi a Licata, in provincia di Agrigento. Sul posto, sono arrivati i carabinieri che hanno allertato la Procura di Agrigento e che sono alla ricerca dell’omicida che, a quanto si apprende, dopo essersi dato alla fuga si sarebbe suicidato in strada. Il suo corpo è stato trovato per strada agonizzante e sarebbe morto in ambulanza. A quanto pare, ma le informazioni sono ancora frammentarie, vi sarebbe stata – all’interno di un appartamento – una lite in famiglia. Ed è proprio a margine della discussione che l’uomo avrebbe estratto un’arma da fuoco uccidendo i suoi familiari. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Quattro persone, di cui un bambino di 11e un ragazzo di 15, sono state assassinate in un’abitazione di via Riesi a, in provincia di Agrigento. Sul posto, sono arrivati i carabinieri che hanno allertato la Procura di Agrigento e che sono alla ricerca dell’omicida che, a quanto si apprende, dopo essersi dato alla fuga si sarebbeto in. Il suo corpo è stato trovato peragonizzante e sarebbe morto in ambulanza. A quanto pare, ma le informazioni sono ancora frammentarie, vi sarebbe stata – all’interno di un appartamento – una lite in famiglia. Ed è proprio a margine della discussione che l’uomo avrebbe estratto un’arma da fuocondo i suoi. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

