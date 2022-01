L'artista - come altri suoi colleghi - non riusciva più a stare senza il suo pubblico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Claudio Baglioni festeggia 50 anni di carriera guarda le foto Mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio concerti». Con queste parole, come se facesse parte di un gruppo di alcolisti anonimi – ma in questo caso dovremmo parlare di musicisti – Claudio Baglioni, 70 anni, ha presentato il suo nuovo progetto, Dodici note solo, il tour che lo porterà in giro per sessanta date nei teatri lirici e di tradizione d’Italia. E che segna il ritorno, finalmente, della musica dal vivo. Leggi anche › Claudio Baglioni, il cantore dell’amore, ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Claudio Baglioni festeggia 50 anni di carriera guarda le foto Mi chiamo Claudio e sono tre anni che non faccio concerti». Con queste parole,se facesse parte di un gruppo di alcolisti anonimi – ma in questo caso dovremmo parlare di musicisti – Claudio Baglioni, 70 anni, ha presentato il suo nuovo progetto, Dodici note solo, il tour che lo porterà in giro per sessanta date nei teatri lirici e di tradizione d’Italia. E che segna il ritorno, finalmente, della musica dal vivo. Leggi anche › Claudio Baglioni, il cantore dell’amore, ...

Ultime Notizie dalla rete : artista come Un palcoscenico grande quanto la Terra Come Giosuè a Gerico, il 9 novembre 1989 cadde il muro di Berlino ma il 9 novembre 1938 cadde la ...i popoli affrontarono la superpotenza militare sovietica cantando ossia attuando quella che l'artista ...

Renault 5: compie 50 anni una star delle quattro ruote La storia di un'icona pop Renault 5 (o R5 come si prese a chiamarla) è nata con una forte ... L'artista illustratore Greg realizzerà appositamente una serie di opere sul tema Renault 5 e le sue varie ...

L’artista sbagliato: intervista a 360 gradi a Pino Boresta ExibArt POPA condivide il nuovo singolo “Sciura milanese”, un inno all’eleganza delle iconiche signore di Milano. Sciura Milanese è il quarto singolo dell’artista Lituana trapiantata a Milano Popa. Il nuovo brano è un inno all’eleganza delle iconiche signore di Milano e alla loro timeless elegance: tra un caffè a ...

Videogames. The exhibition, la più grande mostra sui videogiochi del 1962, per proseguire poi attraverso le produzioni Atari, con l’iconico Pong (1972), i cabinati Arcade a moneta, che hanno riunito intere generazioni attorno a pulsanti e joystick, e ancora ...

