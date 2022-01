La regola del silenzio per trovare sicurezza in te stesso (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come si diventa più sicuri di sé? L'autostima non è un processo psicologico di auto valutazione che possiamo ricostruire o migliorare da un giorno all'altro. Né possiamo semplicemente recarci alla più vicina pompa di autostima per fare rifornimento. Guadagnare fiducia in sé stessi richiede tempo, ma esistono alcuni stratagemmi che ci possono esserci d’aiuto se dovessimo rispondere a una domanda difficile, imbarazzante o particolarmente articolata. Uno di questi trucchi è usato da persone di successo come Jeff Bezos, Elon Musk o Tim Cook. Tim Cook, Elon Musk e Jeff Bezos dirigono tre delle aziende di maggior successo e valore al mondo e sono noti per avere personalità molto diverse. A parte il potere e la ricchezza, hanno in comune una pratica di comunicazione molto efficace che spesso adottano con i loro interlocutori: il silenzio. Si tratta di una vera e propria ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Come si diventa più sicuri di sé? L'autostima non è un processo psicologico di auto valutazione che possiamo ricostruire o migliorare da un giorno all'altro. Né possiamo semplicemente recarci alla più vicina pompa di autostima per fare rifornimento. Guadagnare fiducia in sé stessi richiede tempo, ma esistono alcuni stratagemmi che ci possono esserci d’aiuto se dovessimo rispondere a una domanda difficile, imbarazzante o particolarmente articolata. Uno di questi trucchi è usato da persone di successo come Jeff Bezos, Elon Musk o Tim Cook. Tim Cook, Elon Musk e Jeff Bezos dirigono tre delle aziende di maggior successo e valore al mondo e sono noti per avere personalità molto diverse. A parte il potere e la ricchezza, hanno in comune una pratica di comunicazione molto efficace che spesso adottano con i loro interlocutori: il. Si tratta di una vera e propria ...

Advertising

deweytango : Da una parte c'è uno che è stato beccato decine di volte a ricevere coaching dal papà e non la smettono. Uno per cu… - Luanastretti1 : RT @maestrosospetto: Si chiama spirito libero colui che pensa diversamente da come, in base alla sua origine, al suo ambiente, al suo stato… - davide3666 : Quindi un paziente del posto che paga le tasse in quella regione in regola con tutto se si ammala può morire e lasc… - Claudia19485227 : @2002MMAD0691 @mariogiordano5 Io da un lato sono contenta, dall'altro sono sconvolta: non sapevo che il mio fosse d… - andrea3658 : @AFGiudice Alessandro scusami hai letto la notizia sull’Inter che sfiora dal 19 al 21 i parametri del FPF? Ma esist… -