Jessica elenca i commenti piccanti e offensivi di Barù: "Pozzanghera sei arr…" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tra Jessica Selassiè e Barù sembrava che stesse per nascere qualcosa di interessante al GF Vip, tuttavia, le cose stanno radicalmente cambiando. La principessa, infatti, nel corso di una chiacchierata con Miriana Trevisan e Nathaly Caldonazzo ha riportato tutte le battute piccanti che lo chef le ha rivolto in questi giorni. Si tratta di commenti piuttosto espliciti, che hanno messo in imbarazzo la ragazza. Scopriamo di cosa si tratta. Le frasi piccanti di Barù a Jessica Che Jessica sia entrata nella casa del Grande Fratello Vip per trovare l'amore è, ormai, fatto risaputo. Lei stessa, in più occasioni, ha detto che sarebbe molto felice se riuscisse a trovare qualcun con cui condividere momenti di tenerezza e intrattenersi per il resto dei suoi giorni ...

