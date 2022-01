Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PROCEDE SPEDITA LA TRATTATIVA GOSENS. ACCELERATA PER L'ESTERNO DELL'ATALANTA #SkySport… - AlfredoPedulla : L’#Inter proverà a sinistra anche per #Gosens: trattativa complicata ma gradimento totale. C’è anche il #Newcastle - SkySport : Gosens-Inter, accelerata alla trattativa. Sensi-Samp, è fatta: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato… - Pall_Gonfiato : Gosens, trattativa chiusa tra Atalanta e Inter: si attende solo l'ufficialità. Ecco le cifre - LupoTommaso_ : Arrivano #Onana a giugno e #Gosens subito. Prenotati per giugno #Frattesi #Bremer e #Scamacca. #Marotta ha conferma… -

Ultime Notizie dalla rete : Gosens trattativa

... un anno e mezzo dopo lasfumata nelle ultimissime ore di Calciomercato. Il terzino brasiliano è il primo obiettivo per la fascia sinistra dei Magpies, che hanno abbandonato- ...L'Inter si muove anche per l'attaccante, dopo lacaldissima per Robin. L'affare Felipe Caicedo ora è in chiusuraOre caldissime per il futuro di Felipe Caicedo. L'attaccante del Genoa ed è a un passo dal trasferimento all'Inter fino ...Il canale satellitare ha spiegato che in queste ore le parti si stanno aggiornando per concludere la trattativa per il tedesco ...Sono arrivati nel pomeriggio in sede all'Inter gli agenti di Robin Gosens. Segno che la trattativa per il passaggio del tedesco dell'Atalanta è ...