Genova, Briatore innocente: non frodò il fisco con lo yacht. Lui:"Finisce un calvario" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sei decisioni e un rimpallo tra corte d'Appello e Cassazione per arrivare a una sentenza definitiva. La corte d'Appello di Genova ha oggi assolto Flavio Briatore e altre tre persone "perchè il fatto non costituisce reato" nel processo per la vicenda dello yatch Force Blue. La vicenda giudiziaria La Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello che condannava Briatore a 18 mesi e aveva ordinato un nuovo processo. L'imprenditore e altre tre persone (anche loro assolte) erano a processo per un'evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il maxi yacht era stato sequestrato nel 2010, in acque spezzine mentre il manager era a bordo con Elisabetta Gregoraci e il figlio. I giudici hanno revocato la confisca dell'imbarcazione e dei 3 milioni e 600 mila euro La sentenza diventa così ...

