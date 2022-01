Gaspard Ulliel | ce trait de caractère qui exaspérait sa mère

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Les qualificatifs ne manquaient pas pour décrire. L’acteur de 37 ans était un homme d’une “douceur étincelante” pour Xavier Dolan, “un acteur d’exception” pour Jean Castex, avec une “bienveillance et une gentillesse” hors du commun, pour Pierre Niney. Après l’annonce de son décès, tous ont salué la pudeur de, mais aussi son magnétisme et son talent. Lui était bien plus critique. “J’ai cet égoïsme qu’on retrouve chez les artistes, un nombrilisme presque inévitable qui nous frappe comme une fatalité”, décrivait-il dans les colonnes de Marie-Claire, en 2014, avant d’expliquer adorer la solitude. “Je suis fils unique, la solitude m’a construit, je l’apprécie. J’ai longtemps cru pouvoir avancer seul, mais j’ai dû finir par m’avouer que j’avais besoin des autres”, confiait-il. “Je continue à ...

Agenzia_Ansa : Morto in un incidente sugli sci l'attore francese Gaspard Ulliel, aveva 37 anni #ANSA - FranceenItalie : ''Gaspard Ulliel è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui. Si amavano perdutamente. Da oggi in poi… - chr_masset : Accogliamo con grande tristezza la notizia della scomparsa di Gaspard #Ulliel che ci ha lasciato così improvvisamen… - cocoa_key : RT @vogue_italia: La sposa CHANEL? Romantica, ispirazione anni 20. Commovente il bouquet blu, omaggio a Gaspard Ulliel ??, già volto della f… - infoitcultura : Chanel Haute Couture: l'abito da sposa e il tributo a Gaspard Ulliel -

Un evento che si è concluso con un omaggio all' attore e modello, morto la settimana scorsa all'età di 37 anni per un grave incidente di sci sulle piste di La Rosiere.Il defilé si è concluso con un omaggio all'attore e modello,, morto la settimana scorsa all'età di 37 anni in un tragico incidente di sci sulle Alpi francesi.