Emanuel Caserio ricorda il fratello morto a 9 anni | “Ho vissuto la malattia con lui”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)è tra gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno e Serena Bortone l’aveva avvisato che oggi la puntata non sarebbe stata semplice per lui, perché c’era una storia simile alla sua. Tra gli ospiti c’è Silvia Salemi che comeha un dolore immenso nel suo passato, la sua sorellina è morta quando aveva solo 5, il suo ricordo è struggente. Serena Bortone chiede poi adi parlare del suo dolore, dire il fratellino che non c’è più. Eduardo aveva solo 9, poi confida che qualcosa si è rotto.aveva 18quando il fratellino è andato via per sempre e Silvia Salemi dolcissima pensa pensa che il dolore provato dall’attore sia più forte del suo, perché ha ...

Advertising

altrogiornorai1 : “Mio fratello si chiamava Edoardo, era un piccolo genietto. È un dolore che non si merita nessuno” Emanuel Caserio… - infoitcultura : Romina Carrisi e Emanuel Caserio stanno insieme: lo scatto svela tutto - infoitcultura : Emanuel Caserio e Romina Carrisi insieme: scherzano o fanno sul serio? - lasiciliait : Emanuel Caserio e Romina Power insieme: scherzano o fanno sul serio? -

Ultime Notizie dalla rete : Emanuel Caserio

Il Sussidiario.net

L'affetto stabile in questione è, attore 32enne che il pubblico conosce per il suo ruolo ne Il paradiso delle Signore, In studioha infatti raccontato: 'Il mio fratellino ...Tra gli ospiti di oggi,direttamente dal Paradiso delle Signore.: chi è, età, carriera, Il Paradiso delle Signoreè un attore italiano, uno dei ...Emanuel Caserio è tra gli “affetti stabili” di Oggi è un altro giorno e Serena Bortone l’aveva avvisato che oggi la puntata non sarebbe stata semplice. Tra gli ospiti c’è Silvia Salemi che come Emanue ...Emanuel Caserio si apre al pubblico di Oggi è un altro giorno per una confessione toccante: “Ho vissuto con lui la malattia" ...