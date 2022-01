Covid oggi Regno Unito, 102mila contagi e 346 morti in 24 ore (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nel Regno Unito si contano altri 102.292 nuovi contagi da coronavirus e 346 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il governo britannico. Ieri i contagi erano stati più di 94mila e i decessi 439. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Nelsi contano altri 102.292 nuovida coronavirus e 346nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il governo britannico. Ieri ierano stati più di 94mila e i decessi 439. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

