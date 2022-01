Clima, appuntamento all’Assemblea ecologista per unire tutte le forze (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel nostro Paese l’ambientalismo ha radici profonde. Sono tante le figure che hanno fatto la storia, veri e propri pionieri a livello europeo o addirittura mondiale. Basti pensare a Gino Girolomoni, padre del biologico in Europa, o a Laura Conti, madre della normativa sulla sicurezza sul lavoro; ad Aurelio Peccei, precursore della consapevolezza sui limiti del pianeta, o ancora a Giorgio Nebbia, pioniere dell’economia circolare. E da queste radici si è diffusa, nel corso degli anni, una sensibilità che ha contaminato un po’ alla volta, senza che quasi ce ne rendessimo conto, tutta la società. Molte cose che anni fa apparivano normalissime sono oggi considerate assurde (ad esempio interrare i rifiuti tossico-nocivi nelle aree degli stabilimenti industriali come si faceva ordinariamente fino agli anni ‘70) e molte che sembravano pure utopie fanno ormai parte della nostra realtà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel nostro Paese l’ambientalismo ha radici profonde. Sono tante le figure che hanno fatto la storia, veri e propri pionieri a livello europeo o addirittura mondiale. Basti pensare a Gino Girolomoni, padre del biologico in Europa, o a Laura Conti, madre della normativa sulla sicurezza sul lavoro; ad Aurelio Peccei, precursore della consapevolezza sui limiti del pianeta, o ancora a Giorgio Nebbia, pioniere dell’economia circolare. E da queste radici si è diffusa, nel corso degli anni, una sensibilità che ha contaminato un po’ alla volta, senza che quasi ce ne rendessimo conto, tutta la società. Molte cose che anni fa apparivano normalissime sono oggi considerate assurde (ad esempio interrare i rifiuti tossico-nocivi nelle aree degli stabilimenti industriali come si faceva ordinariamente fino agli anni ‘70) e molte che sembravano pure utopie fanno ormai parte della nostra realtà ...

