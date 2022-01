Barty-Keys oggi, Semifinale Australian Open 2022: orario, tv, programma, streaming (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il giorno delle semifinali femminili agli Australian Open 2022. Alle 9.30 di oggi scenderanno in campo l’Australiana Ashleigh Barty e la statunitense Madison Keys. Il match si preannuncia davvero spettacolare, in palio c’è la finale contro la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Danielle Collins. A partire favorita nella prima Semifinale di giornata sarà sicuramente la tennista di casa, finora davvero perfetta in questi Australian Open. La numero 1 al mondo ha infatti dominato tutti i match disputati sul cemento di casa (non ha ancora perso un set) ed è sembrata per distacco la più forte del tabellone femminile. Troverà sulla sua strada un’avversaria agguerrita, che in questo Slam ha già ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) È il giorno delle semifinali femminili agli. Alle 9.30 discenderanno in campo l’a Ashleighe la statunitense Madison. Il match si preannuncia davvero spettacolare, in palio c’è la finale contro la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek e la statunitense Danielle Collins. A partire favorita nella primadi giornata sarà sicuramente la tennista di casa, finora davvero perfetta in questi. La numero 1 al mondo ha infatti dominato tutti i match disputati sul cemento di casa (non ha ancora perso un set) ed è sembrata per distacco la più forte del tabellone femminile. Troverà sulla sua strada un’avversaria agguerrita, che in questo Slam ha già ...

