Anche Scaroni è preoccupato per la crisi del calcio: “rischiamo di chiudere i battenti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il futuro del calcio è a rischio, Anche in Italia con la situazione che è peggiorata tantissimo dopo l’inizio della pandemia da Covid-19. Dopo quello di Marotta è arrivato Anche l’allarme dal presidente del Milan Paolo Scaroni. “Non si capisce perché al calcio di vertice si sia deciso di non assegnare nulla a differenza di tante altre imprese che si sono dovute fermare e che hanno ottenuto contributi. Se saremo costretti a ridimensionarci o a chiudere i battenti sarà un problema per tutti gli italiani”. “La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso economicamente più sostenibile ed è bene che tutto il movimento si adegui ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300.000 addetti” le ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il futuro delè a rischio,in Italia con la situazione che è peggiorata tantissimo dopo l’inizio della pandemia da Covid-19. Dopo quello di Marotta è arrivatol’allarme dal presidente del Milan Paolo. “Non si capisce perché aldi vertice si sia deciso di non assegnare nulla a differenza di tante altre imprese che si sono dovute fermare e che hanno ottenuto contributi. Se saremo costretti a ridimensionarci o asarà un problema per tutti gli italiani”. “La nostra società in tempi così difficili si è impegnata a intraprendere un percorso economicamente più sostenibile ed è bene che tutto il movimento si adegui ma non è ammissibile questo trattamento per un’industria come la nostra che dà lavoro a 300.000 addetti” le ...

Advertising

MGBasolu : RT @sedrani_l: @sportmediaset #Scaroni voi siete quelli scappati dalla #SuperLega in 5 minuti. Avete perso #Donnarumma e #Challanoglou a ze… - CalcioWeb : #Scaroni è preoccupato per il futuro del calcio: allarme anche in #SerieA - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Dopo Marotta, anche Scaroni del Milan parla di default del calcio Italiano senza aiuti del Governo. Avrei delle soluzioni… - Salvato95551627 : RT @MarcoDiMaro: Dopo Marotta, anche Scaroni del Milan parla di default del calcio Italiano senza aiuti del Governo. Avrei delle soluzioni… - sassyagron : RT @MarcoDiMaro: Dopo Marotta, anche Scaroni del Milan parla di default del calcio Italiano senza aiuti del Governo. Avrei delle soluzioni… -