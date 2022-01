Vlahovic Juve, il d.s. del Partizan: «Perfetto per i bianconeri. Tecnicamente meglio di Haaland» (Di martedì 25 gennaio 2022) Il d.s. del Partizan Iliev ha parlato della possibilità che Vlahovic vesta il bianconero della Juve Ivica Iliev, direttore sportivo del Partizan Belgrado, squadra in cui è cresciuto Vlahovic, ha parlato della possibilità che il bomber della Fiorentina si trasferisca a gennaio alla Juventus in una intervista a La Gazzetta dello Sport. GIOVANE Vlahovic – «Debuttò in prima squadra quasi 6 mesi dopo che io ero diventato d.s. ed era già un fenomeno. Non scherzo. Il mio miglior giocatore di sempre. Era fortissimo; con Tomic, il tecnico, decidemmo di portarlo subito in prima squadra. Si vedeva dove sarebbe arrivato, anche per il fisico già sviluppato, le qualità tecniche, la testa sempre sulle spalle. Non si spaventò nemmeno nel derby a 16 ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Il d.s. delIliev ha parlato della possibilità chevesta il bianconero dellaIvica Iliev, direttore sportivo delBelgrado, squadra in cui è cresciuto, ha parlato della possibilità che il bomber della Fiorentina si trasferisca a gennaio allantus in una intervista a La Gazzetta dello Sport. GIOVANE– «Debuttò in prima squadra quasi 6 mesi dopo che io ero diventato d.s. ed era già un fenomeno. Non scherzo. Il mio miglior giocatore di sempre. Era fortissimo; con Tomic, il tecnico, decidemmo di portarlo subito in prima squadra. Si vedeva dove sarebbe arrivato, anche per il fisico già sviluppato, le qualità tecniche, la testa sempre sulle spalle. Non si spaventò nemmeno nel derby a 16 ...

