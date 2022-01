Vlahovic alla Juve, i bianconeri vicini al colpo: le cifre (Di martedì 25 gennaio 2022) La Juve brucia le tappe, ha fretta di strappare il gioiello alle fameliche avversarie. Dusan Vlahovic sarà presto un giocatore bianconero, l’intesa è stata trovata su tutti i fronti in queste ore. L’attaccante serbo, classe 2000, è pronto al grande salto. E’ ormai solo questione di ore alla chiusura dell’affare dell’anno, che sembrava destinato a chiudersi in estate. I bianconeri hanno voluto anticipare tutti per evitare aste e inserimenti pericolosi da qui a giugno. Per questo hanno messo mano al portafogli mettendo sul piatto quello che la Fiorentina chiedeva: è più né meno. 67 milioni di euro più 10 di bonus. Sull’unghia. Una cifra importante che il club di Agnelli cercherà di ammortizzare con alcune uscite last minute. Sul piede di partenza Alex Sandro che piace al Barcellona e soprattutto Morata, che con l’arrivo ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) Labrucia le tappe, ha fretta di strappare il gioiello alle fameliche avversarie. Dusansarà presto un giocatore bianconero, l’intesa è stata trovata su tutti i fronti in queste ore. L’attaccante serbo, classe 2000, è pronto al grande salto. E’ ormai solo questione di orechiusura dell’affare dell’anno, che sembrava destinato a chiudersi in estate. Ihanno voluto anticipare tutti per evitare aste e inserimenti pericolosi da qui a giugno. Per questo hanno messo mano al portafogli mettendo sul piatto quello che la Fiorentina chiedeva: è più né meno. 67 milioni di euro più 10 di bonus. Sull’unghia. Una cifra importante che il club di Agnelli cercherà di ammortizzare con alcune uscite last minute. Sul piede di partenza Alex Sandro che piace al Barcellona e soprattutto Morata, che con l’arrivo ...

romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - GiovaAlbanese : Sarà #Vlahovic 9?? a scegliere la sua nuova destinazione: e la #Juventus è in cima alla lista dei suoi desideri. La… - zazoomblog : Vlahovic alla Juve i bianconeri vicini al colpo: le cifre - #Vlahovic #bianconeri #vicini #colpo: - jovinco82 : Se #Vlahovic va alla @juventusfc, cucino il vitello tonnato per @FabDellaValle -