VALORANT, doppio colpo in arrivo per FaZe Clan: in arrivo Dicey e ShoT_UP (Di martedì 25 gennaio 2022) Il roster di FaZe Clan per il primo evento VALORANT Champions Tour nel 2022 è comparso sulla pagina del torneo Battlefy. Stando a quanto emerso nelle pagine della competizione esports, sembrano confermati gli innesti dell'ex giocatore di 100 Thieves Quan "Dicey" Tran e dell'ex giocatore di Immortals Andrew "ShoT UP" Orlowski, come d'altronde già riportato dal sito Dot Esports lo scorso 7 gennaio. Va però sottolineato che nessuna di queste due possibili aggiunte è stata confermata da FaZe, ma l'impressione è che entrambe le ufficialità siano imminenti. Il roster del team verrà completato con gli ex giocatori di Teal Seam Chris "LarryBanks" Doyi e Xavier "flyuh" Carlson, che si uniranno ad Andrej "BABYBAY" Francisty, l'unico giocatore della formazione dello scorso anno (BABYBAY sta con il team ...

Ultime Notizie dalla rete : VALORANT doppio Neon è il nuovo agente di Valorant che strizza l'occhio? al multiverso? Il doppio muro permette infatti un occultamento molto più avvolgente, con giusto la necessità di ... sono senza dubbio quelle che caratterizzano Neon rispetto ad ogni altro agente di Valorant . Il ...

Valorant: in Europa anche l'Italia con joYnt Tuttosport Neon, le nostre impressioni sulla nuova agente di Valorant Con la sua corsa, la sua scivolata, il suo doppio muro e la sua Ultimate Neon incoraggia il movimento e premia il combattimento ravvicinato.

