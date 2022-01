Stupro di Capodanno | le minori cercavano Xanax e Rivotril | «Il consenso? Con l’abuso di droga non c’è»

(Di martedì 25 gennaio 2022) Alla ricerca di: è quanto emerge dalle chat tra le ragazzine dei Parioli al vaglio degli inquirenti, nelle indagini sulla festa a Roma del 31 dicembre del 2020 in una villa di Torresina in cui una ragazza di 16 anni avrebbe subito una violenza di gruppo. «Non trovo ilin farmacia», dice una ragazza di 14 anni nella chat denominata “Aimone”, ovvero “casa” per la sua radice tedesca, secondo quanto riporta Repubblica Roma. Una chat del 30 dicembre 2020 oggi al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini sullodi2021 di Primavalle. Cercava il, la quattordicenne, che poi alla festa riuscirà a portare anche lo. Come, se per entrambi i medicinali servono le ricette? Ricette che non si trovano. L’interrogativo a ...

fanpage : Ragazzini che minacciano di morte la minore che hanno stuprato, genitori compiacenti e totale omertà. Lo stupro di… - rep_roma : Stupro di Capodanno, Giulia Bongiorno: 'C'è violenza anche se la vittima dice sì' - rep_roma : Stupro di Capodanno, il pm Monteleone: 'L'abuso di droga vizia il consenso' - nonmipare : RT @rep_roma: Stupro di Capodanno, indagini su medici e farmacisti compiacenti: 'I ragazzi dove l'hanno preso Xanax e Rivotril?' [di Romina… - rep_roma : Stupro di Capodanno, indagini su medici e farmacisti compiacenti: 'I ragazzi dove l'hanno preso Xanax e Rivotril?'… -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro Capodanno

Una chat del 30 dicembre 2020 oggi al vaglio dei carabinieri che conducono le indagini sullodi2021 di Primavalle. Cercava il Rivotril, la quattordicenne, che poi alla festa ...... per la legge è. Secondo me non c'è stata una violenza , ma purtroppo la verità è che non si ... A sedici, diciassette, diciott'anni è normale che a una festa dici sia l'alcol e che ..."il consenso deve protrarsi per tutta la durata del rapporto: se uno dei partner decide di non proseguire, anche l'altro deve interrompere, ...Il magistrato, consulente della commissione d'inchiesta del Senato sui femminicidi, spiega perché non si può parlare di "vittima ...