Serie B | Guida arbitrerà il recupero Lecce - Lanerossi Vicenza

(Di martedì 25 gennaio 2022) Marcodella sezione di Torre Annunziata è stato designato per arbitraredella 18/a giornata del campionato di calcio diB, in programma domani alle ore ...

Agenzia ANSA

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata è stato designato per arbitrare Lecce-Lanerossi Vicenza, recupero della 18/a giornata del campionato di calcio di Serie B, in programma domani alle ore 20.