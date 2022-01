Serie B, Balata: «Il Governo deve intervenire con ristori adeguati» (Di martedì 25 gennaio 2022) Mauro Balata chiede gli aiuti al Governo anche per la Serie B: situazione critica per costi e pandemia Mauro Balata ha chiesto al Governo, tramite un comunicato, gli aiuti necessari con i ristori per sopperire ai problemi finanziari. Il comunicato della Lega Serie B: «ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie. Il calcio, e la Serie B in particolare, è un’impresa sociale con forti legami con il proprio territorio. Mettere in crisi una società significa interessare anche migliaia di lavoratori che direttamente e indirettamente vivono grazie al club della propria città che funge da moltiplicatore economico e di ricchezza per il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Maurochiede gli aiuti alanche per laB: situazione critica per costi e pandemia Mauroha chiesto al, tramite un comunicato, gli aiuti necessari con iper sopperire ai problemi finanziari. Il comunicato della LegaB: «dalcome merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie. Il calcio, e laB in particolare, è un’impresa sociale con forti legami con il proprio territorio. Mettere in crisi una società significa interessare anche migliaia di lavoratori che direttamente e indirettamente vivono grazie al club della propria città che funge da moltiplicatore economico e di ricchezza per il ...

Advertising

CalcioNews24 : La lettera di #Balata al Governo ?? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Balata, Governo conceda alla serie B ristori che merita N.1 Lega B,interventi importanti anche per ricaduta su territori - UssiSport : Balata, Governo conceda alla serie B ristori che merita - BalataMauro : Serie B, Balata: 'Servono ristori dal Governo. Categoria utile per il futuro del calcio italiano' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE B - Balata: 'Ristori dal Governo come merita un comparto industriale attivo sul territorio' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Balata Balata, Governo conceda alla serie B ristori che merita 'Ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie'. Lo chiede il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, a fronte dei mancati incassi da stadio per le ultime due stagioni, ricavi che hanno un'incidenza molto importante per le società di Serie B già penalizzate da una quota di ...

Calcio: Lega B. Domani delegazione ricevuta da Papa Francesco Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata presiederà una delegazione dei club. MILANO - Domani la famiglia della Serie BKT incontrerà Papa Francesco. Il presidente della Lega Serie B Mauro Balata presiederà una ...

Balata, Governo conceda alla serie B ristori che merita - Calcio Agenzia ANSA Balata: "Governo conceda a serie B ristori che merita" 'Ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie'. Lo chiede ...

Balata: Ristori per la Serie BKT, la richiesta al Governo: la nota ufficiale Balata: Ristori per la Serie BKT, la richiesta formulata al Governo. Il presidente della Lega B chiede aiuti al Governo per nome delle società cadette. "Ristori dal Governo ...

'Ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie'. Lo chiede il presidente della LegaB, Mauro, a fronte dei mancati incassi da stadio per le ultime due stagioni, ricavi che hanno un'incidenza molto importante per le società diB già penalizzate da una quota di ...Il presidente della LegaB Mauropresiederà una delegazione dei club. MILANO - Domani la famiglia dellaBKT incontrerà Papa Francesco. Il presidente della LegaB Mauropresiederà una ...'Ristori dal Governo come merita un comparto industriale fortemente attivo sul territorio e grazie al quale vivono migliaia di famiglie'. Lo chiede ...Balata: Ristori per la Serie BKT, la richiesta formulata al Governo. Il presidente della Lega B chiede aiuti al Governo per nome delle società cadette. "Ristori dal Governo ...