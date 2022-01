Roma, sale su un’impalcatura per suicidarsi: salvato in extremis (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva deciso di togliersi la vita e, per farlo, aveva scelto di buttarsi giù dal ponteggio che ricopriva un palazzo nella zona della Stazione Trastevere. Quell’impalcatura gli era sembrata perfetta per arrampicarsi fino in alto e avere così modo di fare il salto necessario per porre fine alla sua esistenza. Ma, proprio negli istanti in cui l’uomo guarda verso il basso e sceglieva il momento giusto per farla finita, degli “angeli custodi”, sotto forma di una pattuglia in borghese della Polizia di Stato, hanno salvato letteralmente la vita a quell’uomo. sale su un’impalcatura per suicidarsi: salvato da poliziotti in borghese E’ successo questa mattina a Roma, poco dopo le 10:00. Gli agenti del XI Distretto San Paolo, mentre stavano svolgendo delle indagini nei pressi della Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 25 gennaio 2022) Aveva deciso di togliersi la vita e, per farlo, aveva scelto di buttarsi giù dal ponteggio che ricopriva un palazzo nella zona della Stazione Trastevere. Quell’impalcatura gli era sembrata perfetta per arrampicarsi fino in alto e avere così modo di fare il salto necessario per porre fine alla sua esistenza. Ma, proprio negli istanti in cui l’uomo guarda verso il basso e sceglieva il momento giusto per farla finita, degli “angeli custodi”, sotto forma di una pattuglia in borghese della Polizia di Stato, hannoletteralmente la vita a quell’uomo.superda poliziotti in borghese E’ successo questa mattina a, poco dopo le 10:00. Gli agenti del XI Distretto San Paolo, mentre stavano svolgendo delle indagini nei pressi della Stazione ...

