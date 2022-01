Quirinale 2022, Di Battista: “Da Draghi nonnismo istituzionale” (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Altro che nonno al servizio delle istituzioni, quello di Draghi è nonnismo istituzionale”. Così Alessandro Di Battista, all’Adnkronos, dopo il giro di contatti del premier con i leader di partito. “Tutti dall’interno – prosegue l’ex M5S – raccontano di un Draghi che, dopo essersi autocandidato come Presidente della Repubblica, fa campagna elettorale telefonando ai vari leader, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni in caso di Presidente della Repubblica non gradito. Non si erano mai viste scene del genere, altro che nonno al servizio delle istituzioni, sembra nonnismo istituzionale. Oltretutto, se non si ritira, sarà lui il massimo responsabile dell’instabilità dei mercati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 25 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Altro che nonno al servizio delle istituzioni, quello di”. Così Alessandro Di, all’Adnkronos, dopo il giro di contatti del premier con i leader di partito. “Tutti dall’interno – prosegue l’ex M5S – raccontano di unche, dopo essersi autocandidato come Presidente della Repubblica, fa campagna elettorale telefonando ai vari leader, lasciando intendere di essere pronto alle dimissioni in caso di Presidente della Repubblica non gradito. Non si erano mai viste scene del genere, altro che nonno al servizio delle istituzioni, sembra. Oltretutto, se non si ritira, sarà lui il massimo responsabile dell’instabilità dei mercati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

