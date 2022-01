Paragone e la moglie che “vorrebbe prendersi il Covid ma non ci riesce” (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultimo delirio di Gianluigi Paragone arriva in diretta ai microfoni de L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus. “Abbiamo un Paese paralizzato – ha detto l’onorevole complottista di Italexsuit – Mia sorella ha il Covid. Mia mamma, anziana, ha il Covid, non è vaccinata ed è asintomatica. Mia moglie vorrebbe prendersi il Covid ma non riesce. La mia dinamica familiare credo sia comune a molti altri. La gente comune sta cominciando a vedere che l’emergenza sanitaria in realtà è burocratica. Io dovrei stare 10 giorni in quarantena ma essendo parlamentare io da positivo, per quanto asintomatico, posso prendere la mia auto ed andare da Varese a Roma per votare. Per eleggere il Presidente della Repubblica posso essere trattato in maniera diversa rispetto ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) L’ultimo delirio di Gianluigiarriva in diretta ai microfoni de L’Italia s’è Desta su Radio Cusano Campus. “Abbiamo un Paese paralizzato – ha detto l’onorevole complottista di Italexsuit – Mia sorella ha il. Mia mamma, anziana, ha il, non è vaccinata ed è asintomatica. Miailma non. La mia dinamica familiare credo sia comune a molti altri. La gente comune sta cominciando a vedere che l’emergenza sanitaria in realtà è burocratica. Io dovrei stare 10 giorni in quarantena ma essendo parlamentare io da positivo, per quanto asintomatico, posso prendere la mia auto ed andare da Varese a Roma per votare. Per eleggere il Presidente della Repubblica posso essere trattato in maniera diversa rispetto ...

Advertising

ronas58 : RT @neXtquotidiano: Una Melandri che non ce l'ha fatta #Paragone e la moglie che “vorrebbe prendersi il #Covid ma non ci riesce” https://t… - neXtquotidiano : Una Melandri che non ce l'ha fatta #Paragone e la moglie che “vorrebbe prendersi il #Covid ma non ci riesce” - MarleyBrandy : La Cunial, made in Peppe Crillo, minaccia il Parlamento: chiamerà i Carabinieri e chiederà di annullare il voto per… - Saramarasaa : Belli che manda la moglie a vendicarlo con Basciano. Delia deridendo Ale: 'Frustrato' 'Non c'è paragone (tra Alex e… - ettogio : @INFOGF22 Peggiorera la sua già precaria condizione di donna è di 'moglie'. NON c'è paragone con Sole! -