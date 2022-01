(Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gen. (Adnkronos) - "Cara Sofia, è inutile dire quanto mi dispiaccia per quello che ti è successo. La caduta, il dolore e la difficile rinuncia a quel ruolo che era TUO. Nella mia mente è come se tu mi stessi consegnando la bandiera, e ti prometto che onorerò questo compito, per te e per tutti gli italiani". Questo il messaggio di Michela, nuova portabandiera azzurra ai Giochi di Pechino 2022 su Instagram, rivolto a Sofia, infortunatasi domenica a Cortina. "Se c'è una persona indi compiere une rientrare al cancelletto di partenza dopo una brutta caduta, quella sei tu. Perché l'hai già fatto e lo puoi rifare. Tiin!", conclude la snowboarder italiana.

RaiNews : Michela Moioli, classe 1995, ha vinto la medaglia d’oro di snowboard cross alle Olimpiadi di Pyeongchang nel 2018 - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: sarà Michela Moioli la nostra portabandiera a Pechino 2022! ???? La snowboarder bergamasca sostit… - sportface2016 : +++Infortunio #Goggia, Michela #Moioli sarà la portabandiera dell'#Italia nella cerimonia d'apertura delle #Olimpiadi di #Pechino+++ - TV7Benevento : Olimpiadi: Moioli a Goggia, 'sei in grado di compere miracolo, ti aspettiamo in Cina'... - infoitsport : Olimpiadi invernali, Michela Moioli portabandiera azzurra al posto di Sofia Goggia infortunata -

La scelta di Michela è stata apprezzata dal capo dello Stato che ha invitato Malagò a far giungere per il suo tramite un messaggio augurale di pronta guarigione: Tifo per lei", ha detto ...La scelta é ricaduta sulla dopo che l'infortunio occorso alla Goggia a Cortina ha messo in dubbio la sua partecipazione alle MILANO - Il Presidente del Coni, Giovanni Malagò , dopo averne parlato con Sofia ...