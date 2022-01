Obbligo scolastico a 18 anni in Finlandia (Di martedì 25 gennaio 2022) L’Obbligo scolastico passa dagli attuali 16 anni ai 18 in Finlandia che sia aggiunge cosi ai quattro Paesi europei dove è in vigore l’Obbligo dell’istruzione a 18 anni: Belgio, Portogallo, Paesi Bassi e Germania. L’estensione dell’istruzione obbligatoria è uno degli obiettivi fissati nel programma governativo. La riforma mira ad aumentare il livello di istruzione e competenza dei finlandesi, a ridurre i divari di apprendimento ed ad aumentare l’uguaglianza e la non discriminazione nell’istruzione. L’estensione dell’istruzione obbligatoria dovrebbe contribuire ad aumentare anche il tasso di occupazione. Nonostante le numerose iniziative pubbliche a sostegno, circa il 16 % dei giovani non riesce ancora a completare una qualifica secondaria superiore e non è più possibile cavarsela ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 25 gennaio 2022) L’passa dagli attuali 16ai 18 inche sia aggiunge cosi ai quattro Paesi europei dove è in vigore l’dell’istruzione a 18: Belgio, Portogallo, Paesi Bassi e Germania. L’estensione dell’istruzione obbligatoria è uno degli obiettivi fissati nel programma governativo. La riforma mira ad aumentare il livello di istruzione e competenza dei finlandesi, a ridurre i divari di apprendimento ed ad aumentare l’uguaglianza e la non discriminazione nell’istruzione. L’estensione dell’istruzione obbligatoria dovrebbe contribuire ad aumentare anche il tasso di occupazione. Nonostante le numerose iniziative pubbliche a sostegno, circa il 16 % dei giovani non riesce ancora a completare una qualifica secondaria superiore e non è più possibile cavarsela ...

