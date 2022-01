Morte di Enzo Fasano, Gasparri contro il direttore di “Repubblica”: “E’ stato trattato come un numero” (video) (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non era un numero, non può essere trattato come un semplice dato contabile”. Sulla Sette, a “L’Aria che tira“, Maurizio Gasparri polemizza con Maurizio Molinari (direttore de La Repubblica) sul modo con il quale il quotidiano ha trattato la Morte di Enzo Fasano, il parlamentare di Forza Italia, storico esponente della destra campana, scomparso due giorni fa, alla vigilia del voto per il Quirinale: “Sono molto triste per la Morte di questo nostro parlamentare, una persona seria e perbene, ci vuole un po’ più di rispetto, sono persone”, dice Gasparri, mostrando sul tablet quel titolo sui “Grandi elettori che scendono a 1008”, come se Fasano fosse un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 25 gennaio 2022) “Non era un, non può essereun semplice dato contabile”. Sulla Sette, a “L’Aria che tira“, Mauriziopolemizza con Maurizio Molinari (de La) sul modo con il quale il quotidiano haladi, il parlamentare di Forza Italia, storico esponente della destra campana, scomparso due giorni fa, alla vigilia del voto per il Quirinale: “Sono molto triste per ladi questo nostro parlamentare, una persona seria e perbene, ci vuole un po’ più di rispetto, sono persone”, dice, mostrando sul tablet quel titolo sui “Grandi elettori che scendono a 1008”,sefosse un ...

