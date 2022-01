Migranti, sette persone morte su imbarcazione diretta a Lampedusa: aperta un’inchiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Sbarco nella notte sulle coste di Lampedusa. sette Migranti a bordo dell’imbarcazione diretta verso l’isola sono morti. Il barcone trasportava 280 persone provenienti per la maggior parte dal Bangladesh e dall’Egitto. È approdato dopo essere stato soccorso dalle motovedette. LEGGI ANCHE: Omicidio Niccolò Ciatti, comincia il processo ma l’imputato non c’è “Ancora una tragedia, ancora L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) Sbarco nella notte sulle coste dia bordo dell’verso l’isola sono morti. Il barcone trasportava 280provenienti per la maggior parte dal Bangladesh e dall’Egitto. È approdato dopo essere stato soccorso dalle motovedette. LEGGI ANCHE: Omicidio Niccolò Ciatti, comincia il processo ma l’imputato non c’è “Ancora una tragedia, ancora L'articolo proviene da Inews24.it.

