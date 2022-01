Meloni e Carlo Nordio, quando è scattata la "scintilla": la leader Fdi e l'ex toga, ciò che non sapevate (Di martedì 25 gennaio 2022) La forza «di incidere», non «di decidere». Lo spread fra il peso specifico dei suoi grandi elettori frutto delle Politiche del 2018, circa il 6% dell'emiclo, e l'attuale rilevanza di FdI - ossia una forza che si aggira fra il 18 e il 20% - delimita un perimetro d'azione preciso per Giorgia Meloni in questo «appuntamento con la storia» che è l'elezione del successore di Sergio Mattarella. Una condizione non dissimile, in proporzione, da quella che coinvolge a suo avviso tutta la coalizione: «Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere il capo dello Stato ma se rimane compatto può sicuramente condurre la partita». Così la leader dei conservatori si è rivolta ieri alla "testuggine" (63 elettori) della sua delegazione a poche ore dalla prima chiama. Un esordio che si è tradotto nel segnale di unità della coalizione, che ha votato ieri ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) La forza «di incidere», non «di decidere». Lo spread fra il peso specifico dei suoi grandi elettori frutto delle Politiche del 2018, circa il 6% dell'emiclo, e l'attuale rilevanza di FdI - ossia una forza che si aggira fra il 18 e il 20% - delimita un perimetro d'azione preciso per Giorgiain questo «appuntamento con la storia» che è l'elezione del successore di Sergio Mattarella. Una condizione non dissimile, in proporzione, da quella che coinvolge a suo avviso tutta la coalizione: «Il centrodestra da solo non ha i numeri per eleggere il capo dello Stato ma se rimane compatto può sicuramente condurre la partita». Così ladei conservatori si è rivolta ieri alla "testuggine" (63 elettori) della sua delegazione a poche ore dalla prima chiama. Un esordio che si è tradotto nel segnale di unità della coalizione, che ha votato ieri ...

