Love Is In The Air, Puntate dal 31 Gennaio al 4 Febbraio 2022: Kiraz Scopre la Verità su Kemal! (Di martedì 25 gennaio 2022) Love Is In The Air, trama Puntate dal 31 Gennaio al 4 Febbraio 2022: Kiraz ascolta insieme a Can un dialogo tra Aydan e Seyfi, così capisce che Kemal è il padre di Serkan. Il segreto è in pericolo… Nelle Puntate di Love Is In The Air nella settimana dal 31 Gennaio al 4 Gennaio 2022, il segreto di Aydan sulla paternità di Serkan verrà scoperto dalla piccola Kiraz, insieme a Can. Aydan vorrà confermare i suoi sospetti ma i bambini capiranno immediatamente quello che sta succedendo, ed il rischio di mandare tutto all'aria sarà presente. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Love Is In The Air: dove eravamo rimasti Durante una ...

