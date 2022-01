L'Italia è un po' meno corrotta, ma non è ancora abbastanza. Cosa dice il rapporto Transparency (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Ha dato risultato lo sforzo anti-corruzione dell'Italia nell'ultimo decennio: si sono registrati passi in avanti, a sentire il Corruption Perceptions Index (CPI) 2021, l'indice di percezione della corruzione di Transparency International, che ogni anno assegna un punteggio a ciascuno dei 180 Paesi analizzati in base al loro livello di percezione della corruzione. L'Italia è passata da 42 punti nel 2012 ai 56 attuali con "un significativo" miglioramento. Ma la lotta alla corruzione è stata praticamente stagnante nell'ultimo decennio e quasi il 90% dei Paesi non registra progressi, denuncia il rapporto pubblicato della ong, che colloca comunque Danimarca, Finlandia e la Nuova Zelanda a capo di quella strategia. L'Italia, osserva Transparency International, ha ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Ha dato risultato lo sforzo anti-corruzione dell'nell'ultimo decennio: si sono registrati passi in avanti, a sentire il Corruption Perceptions Index (CPI) 2021, l'indi percezione della corruzione diInternational, che ogni anno assegna un punteggio a ciascuno dei 180 Paesi analizzati in base al loro livello di percezione della corruzione. L'è passata da 42 punti nel 2012 ai 56 attuali con "un significativo" miglioramento. Ma la lotta alla corruzione è stata praticamente stagnante nell'ultimo decennio e quasi il 90% dei Paesi non registra progressi, denuncia ilpubblicato della ong, che colloca comunque Danimarca, Finlandia e la Nuova Zelanda a capo di quella strategia. L', osservaInternational, ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia meno Coronavirus. Classi, tavolo sulle quarantene ...cui veniva ribadito come ai bambini tra i 5 e gli 11 anni vaccinati con due dosi o guariti da meno ... studenti e docenti e che ora è pronto "a scendere in piazza in tutta Italia". Intanto è proprio sul ...

Non si dimentichi l'urgente necessità di una nuova legge sulla cittadinanza Ciò a cui darei più voce, senza certo dimenticare le altre numerose e non meno importanti questioni ... L'Italia trarrebbe molti benefici dall'ingresso alla nascita di tanti bambini, visto il calo delle ...

Calcio, quanto costa un gol ai tifosi? In Italia meno che nel Regno Unito Il Sole 24 ORE Sempre meno bar e negozi di abiti. Su l’e-commerce Volano sotto la Madonnina le imprese del commercio online, che crescono a fine 2021 del 26% rispetto a un anno prima e di quasi il 56% nei confronti del 2019. I minimarket confermano la loro "espansio ...

Giusto fidarsi di Mancini ... e di Montella Italo . Cucci. Il campionato turco non è terzomondista, anzi, eppure si raccontano favole appassionate del vecchio Balo sciupafemmine tuttavia riferite ai suoi gol, alcuni dei qu ...

