Letta spera di arrivare a un accordo: “Draghi risorsa straordinaria per il Paese” (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA – Letta spera di arrivare a un accordo: “È necessario, senza non riusciremo a eleggere il presidente della Repubblica. Dico alla destra di non dividere il Parlamento proponendo candidati divisori. Il presidente deve essere un uomo o una donna capaci di includere e unire il Paese, questo è il nostro approccio. Il nome giusto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è Draghi, poi Berlusconi e Segre Draghi al Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, senza veti e arroganza” Conte e il ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA –dia un: “È necessario, senza non riusciremo a eleggere il presidente della Repubblica. Dico alla destra di non dividere il Parlamento proponendo candidati divisori. Il presidente deve essere un uomo o una donna capaci di includere e unire il, questo è il nostro approccio. Il nome giusto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::al Quirinale? Ecco quanto è concreta questa ipotesi Sondaggio per il Quirinale: al primo posto c’è, poi Berlusconi e Segreal Colle, Renzi: “Chi lo vuole, costruisca il Governo del dopo” Salvini sul Quirinale: “Al lavoro per unire, senza veti e arroganza” Conte e il ...

Advertising

Gianc_Ventrella : @ilmanifesto Mai più #MatteoSalvoini al Ministero dell'Interno:è un pericolo per la Democrazia. #Salvoini vuole un… - corobi : @luisa83156856 @elio_vito Però Renzi se n'è andato da un po', Enrico Letta (sebbene un ex DC) sta facendo un discre… - mammaflor : @giuliaselvaggi2 Però invece di litigare come sempre, si ascoltano:ognuno spera che l'altro abbia avuto l'indiscrez… - lorenzolume : @davidallegranti più che altro la domanda è: '#Letta ha un qualche tipo di strategia (magari anche stupida) o spera… - romi_andrio : RT @marcoz984: L'impressione è che Letta sotto sotto punti a Draghi al Quirinale per avere un nuovo governo in cui il Pd pesi di più, Melon… -