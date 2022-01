Lega, Santori: in Ama non cambia nulla, giri di poltrone ma rimane caos (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Stessi nomi, giri di poltrone, stesso avvilente caos. L’azienda con nuovi ordini di servizio discutibili cerca di tappare le falle nel personale con un giro di promozioni facili sulle quali pesano ancora un volta le ombre del nepotismo e delle segnalazioni. Idem l’ordine di servizio riguardante i servizi cimiteriali romani, dove il balletto delle poltrone, delle promozioni e delle carriere ai vari livelli la fa da padrone con gli stessi nomi che hanno generato negli anni solo abbandono e devastazione”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino della Lega Fabrizio Santori. “Non crediamo che continuando a inserire sempre solo nomi ‘noti’ ai vari livelli dell’organigramma aziendale e ignorando il merito e le capacità degli interni, l’Ama e i cimiteri capitolini possano ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma – “Stessi nomi,di, stesso avvilente. L’azienda con nuovi ordini di servizio discutibili cerca di tappare le falle nel personale con un giro di promozioni facili sulle quali pesano ancora un volta le ombre del nepotismo e delle segnalazioni. Idem l’ordine di servizio riguardante i servizi cimiteriali romani, dove il balletto delle, delle promozioni e delle carriere ai vari livelli la fa da padrone con gli stessi nomi che hanno generato negli anni solo abbandono e devastazione”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino dellaFabrizio. “Non crediamo che continuando a inserire sempre solo nomi ‘noti’ ai vari livelli dell’organigramma aziendale e ignorando il merito e le capacità degli interni, l’Ama e i cimiteri capitolini possano ...

