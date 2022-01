Lampedusa, ancora sbarchi e ancora tragedie: sono 7 i morti per ipotermia (Di martedì 25 gennaio 2022) Arrivate nella notte a Lampedusa circa 280 persone. La maggior parte proviene dal Bangladesh e dall’Egitto. Sette migranti sono morti, probabilmente per ipotermia, a quanto riporta Agi. Lampedusa: 280 persone sbarcate, 7 morti per ipotermia Sette migranti sono morti nel tentativo di raggiungere le coste italiane su un barcone, che trasportava circa 280 persone. Tre cadaveri sono stati trovati a bordo dell’imbarcazione dai militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto, arrivati per i soccorsi, mentre altri quattro sono deceduti poco prima di arrivare sulla terraferma. Tutti sono morti per ipotermia. Altre due persone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Arrivate nella notte acirca 280 persone. La maggior parte proviene dal Bangladesh e dall’Egitto. Sette migranti, probabilmente per, a quanto riporta Agi.: 280 persone sbarcate, 7perSette migrantinel tentativo di raggiungere le coste italiane su un barcone, che trasportava circa 280 persone. Tre cadaveristati trovati a bordo dell’imbarcazione dai militari della Guardia di Finanza e della Capitaneria di porto, arrivati per i soccorsi, mentre altri quattrodeceduti poco prima di arrivare sulla terraferma. Tuttiper. Altre due persone ...

