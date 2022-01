La fine di un amore nel testo di Miele di Giusy Ferreri a Sanremo 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Autori d’eccezione per il ritorno della cantante al Festival. D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate firmano il testo di Miele di Giusy Ferreri a Sanremo 2022 che racconta la fine di una storia d’amore. Anche in questo testo del Festival numero 72 si parla di sententi. In fondo Sanremo è stato così: un trionfo dell’amore e dei sentimenti più puri, dei rapporti interpersonali più profondi da vivere con intensità. Stavolta però manca il lieto fine. Alla firma del brano c’è la pena di Federica Abbate ma anche quella di Davide Petrella. Due producer eccezionali invece firmano la produzione del pezzo. Stiamo parlando di Takagi & Ketra che già in passato hanno collaborato con ... Leggi su optimagazine (Di martedì 25 gennaio 2022) Autori d’eccezione per il ritorno della cantante al Festival. D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate firmano ildidiche racconta ladi una storia d’. Anche in questodel Festival numero 72 si parla di sententi. In fondoè stato così: un trionfo dell’e dei sentimenti più puri, dei rapporti interpersonali più profondi da vivere con intensità. Stavolta però manca il lieto. Alla firma del brano c’è la pena di Federica Abbate ma anche quella di Davide Petrella. Due producer eccezionali invece firmano la produzione del pezzo. Stiamo parlando di Takagi & Ketra che già in passato hanno collaborato con ...

