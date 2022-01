La crisi ucraina e i rischi di penuria di gas per l’Europa. Le forniture via nave possono compensare fino a due terzi dei flussi russi (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e i suoi alleati stanno preparando dei piani di emergenza per compensare un’ eventuale riduzione delle vendite del gas russo all’Europa, come conseguenza di una possibile escalation della crisi ucraina. Lo ha riferito oggi una fonte dell’amministrazione di Joe Biden, mettendo in guardia Mosca a non usare come un’arma politica le forniture energetiche. Dall’ex repubblica sovietica passa circa un terzo di tutto il gas russo che giunge in Europa e che soddisfa(va) il 40% del fabbisogno del Vecchio Continente. Nei giorni scorsi si era avuta notizia di colloqui tra Washington e il Qatar per assicurare all’Europa forniture supplementari di gas in caso di necessità. Il piccolo paese mediorientale possiede le terze riserve naturali al mondo di gas ed è il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022) Gli Stati Uniti e i suoi alleati stanno preparando dei piani di emergenza perun’ eventuale riduzione delle vendite del gas russo al, come conseguenza di una possibile escalation della. Lo ha riferito oggi una fonte dell’amministrazione di Joe Biden, mettendo in guardia Mosca a non usare come un’arma politica leenergetiche. Dall’ex repubblica sovietica passa circa un terzo di tutto il gas russo che giunge in Europa e che soddisfa(va) il 40% del fabbisogno del Vecchio Continente. Nei giorni scorsi si era avuta notizia di colloqui tra Washington e il Qatar per assicurare alsupplementari di gas in caso di necessità. Il piccolo paese mediorientale possiede le terze riserve naturali al mondo di gas ed è il primo ...

