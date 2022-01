John McEnroe innamorato di Sinner | “Che talento | lo vorrei più cattivo”

(Di martedì 25 gennaio 2022) Sette Slam vinti in singolare e leggenda del tennis anni ’70 e ’80. Questo profilo, insieme al confermatissimo Riccardo Piatti, potrebbe entrare nello staff di Jannik. Obiettivo: compiere lo step finale per assaltare i trofei dei tornei tennistici internazionali più importanti. I rumors che vorrebberovicino al nostrodella racchetta s’infoltiscono. Lo statunitense ha confermato di essere disponibile.: “migliordell’ultimo decennio con Kyrgios” Ecco le parole dell’ex tennista statunitense ai microfoni de Il Corriere della Sera: “Non sto trattenendo il respiro, ma aspetto che Riccardo mi chiami per definire! Con Jannik sta facendo un gran lavoro. A New York a fine agosto, in una giornata ...

Eurosport_IT : ?? BOOM ?? 'Jannik Sinner sta cercando un supercoach, John McEnroe, potresti essere tu?' McEnroe: '??' ?… - FiorinoLuca : John #McEnroe intervistato da Lim e Wilander. 'Stanno cercando una nuova figura nel team di Sinner? Ho sempre dett… - sportli26181512 : McEnroe: 'Vorrei vedere Sinner cattivo come me. E' il miglior talento del decennio': John McEnroe conferma la sua d… - sportal_it : John McEnroe pazzo di Jannik Sinner: 'Il talento migliore dell'ultimo decennio'

, sette Slam vinti in singolare e leggenda del tennis anni '70 e '80, dentro e fuori dal campo, si è già detto disponibile a lavorare con il 20enne altoatesino, come confermato anche in ...Queste sono le dichiarazioni di, icona del tennis, il quale ha esplicitato la propria opinione sul gioco di Matteo Berrettini per le colonne del 'Corriere della Sera'. L'ex tennista ...McEnroe esalta Sinner. John McEnroe non ha dubbi su Jannik Sinner e lo dice chiaramente al Corriere della Sera. "Insieme a Kyrgios, il talento migliore dell'ultimo decennio - sott ...McEnroe esalta Sinner John McEnroe non ha dubbi su Jannik Sinner e lo dice chiaramente al Corriere della Sera. "Insieme a Kyrgios, il talento migliore dell'ultimo decennio - sottolinea l’ex fuoriclas ...