Il basco sta tornando e noi siamo pronti, ecco i migliori modelli tra cui scegliere (e come portarli) (Di martedì 25 gennaio 2022) Nel corso dell'ultima tornata di fashion week lo abbiamo visto in passerella, da Kenzo a Dior; e lo abbiamo visto anche sulla testa delle star e degli influencer presenti ai vari eventi, a partire da un certo Pharrell Williams; ma soprattutto abbiamo iniziato a rivederlo in strada, in tutti i colori e in tutte le versioni possibili e immaginabili, accompagnato da un'ondata di nostalgia collettiva per lo stile anni '90. L'antifona, dunque, è già da ora chiarissima: il basco si prepara a diventare uno dei protagonisti assoluti dei nostri prossimi mesi, e noi siamo prontissimi ad accogliere a braccia aperto il nuovo trend del momento. Le origini di un modello rivoluzionario Le origini più antiche di questo cappello si possono facilmente intuire dal suo stesso nome, e da quel legame profondissimo con le comunità di contadini e di pastori ...

