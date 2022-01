Highlights Catanzaro-Palermo 0-0 | girone C Serie C 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 25 gennaio 2022) Match interessante ma povero di emozioni quello trache si chiude con un pareggio per 0-0. Nessun gol e nessuna azione clamorosa. Un punto a testa, che però non cambia per nulla la situazione in classifica.sesto a 34 punti,con un punto in meno e una posizione sotto. LA CRONACA LIVE DEL MATCH SportFace.

... Padova - Triestina, Modena - Virtus Entella, Foggia - Messina, Catania - Juve Stabia,- ...gli utenti come quella di poter fruire dei contenuti on demand in tempo reale come gli...Basta lo 0 - 1 del Padova sul campo delper volare in finale della Coppa Italia di Serie C . I biancorossi si sono imposti col ... Ecco glidel Match. LA CRONACA LIVE DEL MATCHNiente terzo posto del Palermo che pareggia in esterna col Catanzaro ma esce a testa alta dal “Ceravolo”. Una gara ruvida e combattuta: il risultato è uno 0-0 senza reti. ECCO GLI HIGHLIGHTS LEGGI ANC ...09:15Rosa, pari a Catanzaro: l'era Baldini parte con un punto prezioso 09:03Rosa, pari a Catanzaro l'era Baldini parte con un punto prezioso 08:56Corriere dello Sport: “Catanzaro e Palermo non si fann ...