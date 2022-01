Giudice | “Juventus-Vlahovic? Hanno dimenticato le regole”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 25 gennaio 2022) Alessandro, economista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show per commentare le ultime di calciomercato, soffermandosi sull’importante trattativa tra Fiorentina eper Dusan. Queste le sue parole:(Photo by Gabriele Maltinti/Getty) “I soldi perdalla Juve? Il club ha la liquidità, non credo ci sia spazio nel business plan dellaper un’operazione di questo tipo. Si tratta di un trasferimento troppo oneroso che richiederà delle scelte pesanti. Laè in rosso, ha fatto 64 milioni di perdite nel primo trimestre 2021/2022, viaggia attorno ai 90 milioni di perdite se farà plusvalenze (tipo la cessione di De Ligt) a fine anno e se arriverà ai quarti di Champions. La ...