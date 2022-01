Giorgetti | «Vlahovic? La scorsa settimana è uscito allo scoperto con la Fiorentina»

Advertising

CalcioNews24 : #Fiorentina, Giorgetti fa chiarezza sul passaggio di #Vlahovic alla #Juve ?? - LucaFioretti13 : RT @junews24com: #Vlahovic #Juve: com'è cambiata la situazione ?? In ESCLUSIVA ?? - BaridonMarco : RT @junews24com: #Vlahovic #Juve: com'è cambiata la situazione ?? In ESCLUSIVA ?? - gilnar76 : Giorgetti (La Nazione): «Vi spiego com’è cambiata la situazione Vlahovic» – ESCLUSIVA #Finoallafine #Forzajuve… - junews24com : #Vlahovic #Juve: com'è cambiata la situazione ?? In ESCLUSIVA ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgetti Vlahovic

L'attaccante non parte subito: la città non lo ama come il Divin Codino, ma teme un addio - beffa a parametro zero per la Juve di ANGELO... successivamente l'accelerazione da tre punti della Telimar con gli squilli die Marziali ... L'Anzio parte bene, in vantaggio 3 - 2 trascinato dadopo 4 minuti e mezzo; i campani si ...Ascolta la versione audio dell'articolo Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 dell’affare Vlahovic Juve Dusan Vlahovic si avvicina a grandi passi verso ...L'opinione sulle ultime dichiarazioni del presidente della Fiorentina. 'Secondo me arriveranno proposte molto pesanti alla Fiorentina per Vlahovic; non so però cosa possano volere gli agenti. A me sem ...