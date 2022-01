GF Vip 6, un faccia a faccia tra Soleil Sorge e Delia Duran (Di martedì 25 gennaio 2022) All’interno della Casa più spiata d’Italia, al termine della 37esima puntata, Soleil Sorge e Delia Duran si sono confrontate a lungo in veranda. Le due gieffini hanno entrambe provato a comprendere il motivo per il quale Alex Belli nell’ultimo periodo non sia stato sincero riguardo i sentimenti che prova. facciamo il punto della situazione, scoprendo nel dettaglio quanto accaduto nella tarda notte del 24 gennaio. GF Vip 6, Delia Duran e Soleil Sorge parlano dopo la puntata Al termine della 37 puntata del GF Vip, andata in onda ieri 24 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5, Delia Duran e Soleil Sorge hanno provano a comprendere insieme quelle che ad ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 25 gennaio 2022) All’interno della Casa più spiata d’Italia, al termine della 37esima puntata,si sono confrontate a lungo in veranda. Le due gieffini hanno entrambe provato a comprendere il motivo per il quale Alex Belli nell’ultimo periodo non sia stato sincero riguardo i sentimenti che prova.mo il punto della situazione, scoprendo nel dettaglio quanto accaduto nella tarda notte del 24 gennaio. GF Vip 6,parlano dopo la puntata Al termine della 37 puntata del GF Vip, andata in onda ieri 24 gennaio 2022 in prima serata su Canale 5,hanno provano a comprendere insieme quelle che ad ...

