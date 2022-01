Forse l’America è stata scoperta da un re africano: la storia di Abu Bakr II (Di martedì 25 gennaio 2022) Da tempo la storia non crede troppo verosimile che Cristoforo Colombo sia stato il vero scopritore delle Americhe. Fu di certo il primo a dar vita a una conquista sistematica del continente. Ma quelle coste erano già state conosciute e calpestate da altri viaggiatori prima di lui. I vichinghi, per esempio. Forse i cinesi. E Forse anche un re africano: il mitico Abu Bakr II. Un’opera trovata in America che sembra confermare la tesi di un contatto fra africani e indios (wikipedia) – curiosauro.itAbu Bakr II, il re maliano che raggiunse le Americhe nel XIV secolo Tempo fa, degli archeologi hanno trovato una moneta nel Maine che sembra rimandare al re Olaf di Norvegia. Ed è Forse una prova che i vichinghi arrivarono in America già nell’XI secolo. In Africa, poi, ci sono ... Leggi su curiosauro (Di martedì 25 gennaio 2022) Da tempo lanon crede troppo verosimile che Cristoforo Colombo sia stato il vero scopritore delle Americhe. Fu di certo il primo a dar vita a una conquista sistematica del continente. Ma quelle coste erano già state conosciute e calpestate da altri viaggiatori prima di lui. I vichinghi, per esempio.i cinesi. Eanche un re: il mitico AbuII. Un’opera trovata in America che sembra confermare la tesi di un contatto fra africani e indios (wikipedia) – curiosauro.itAbuII, il re maliano che raggiunse le Americhe nel XIV secolo Tempo fa, degli archeologi hanno trovato una moneta nel Maine che sembra rimandare al re Olaf di Norvegia. Ed èuna prova che i vichinghi arrivarono in America già nell’XI secolo. In Africa, poi, ci sono ...

