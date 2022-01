Ford Bronco - All'asta un esemplare unico per il Pope Francis Center di Detroit (Di martedì 25 gennaio 2022) La Ford ha realizzato un esemplare unico della Bronco che sarà venduto all'asta per beneficienza all'evento del prossimo 27 gennaio presso la casa d'aste Barrett-Jackson. La vettura è stata donata da David Fischer Jr, presidente di The Suburban Collection Holdings, e personalizzata dall'Ovale Blu: il ricavato dell'asta servirà a il Pope Francis Center di Detroit, che aiuta i senzatetto. Omaggio alla visita del Papa del 1979. Solitamente, eventi come questo mettono a disposizione il primo esemplare costruito di una nuova supercar oppure una versione rarissima di un modello d'epoca: in tal caso, il veicolo venduto è una one-off realizzata dalla stessa Ford partendo da una versione First ... Leggi su quattroruote (Di martedì 25 gennaio 2022) Laha realizzato undellache sarà venduto all'per beneficienza all'evento del prossimo 27 gennaio presso la casa d'aste Barrett-Jackson. La vettura è stata donata da David Fischer Jr, presidente di The Suburban Collection Holdings, e personalizzata dall'Ovale Blu: il ricavato dell'servirà a ildi, che aiuta i senzatetto. Omaggio alla visita del Papa del 1979. Solitamente, eventi come questo mettono a disposizione il primocostruito di una nuova supercar oppure una versione rarissima di un modello d'epoca: in tal caso, il veicolo venduto è una one-off realizzata dalla stessapartendo da una versione First ...

