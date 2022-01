Eriksen si allena con lo Jong Ajax. Heitinga: “Qui è il benvenuto” (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo gli allenamenti a Chiasso, Christian Eriksen è tornato a casa. L’ex trequartista dell’Inter, assente dai campi dallo scorso Europeo quando accusò un arresto cardiaco, si sta allenando sui campi dello Jong Ajax, la squadra B della società che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. L’Ajax sottolinea che Eriksen non ha potuto giocare in Italia perché “gli atleti professionisti non possono giocare con un ICD (defibrillatore cardiaco sottocutaneo ndr) in Italia, l’unico paese al mondo con una regola del genere”). “Sono molto felice di essere qui. All’Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per così tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e con lo Jong Ajax posso ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo glimenti a Chiasso, Christianè tornato a casa. L’ex trequartista dell’Inter, assente dai campi dallo scorso Europeo quando accusò un arresto cardiaco, si stando sui campi dello, la squadra B della società che lo ha lanciato nel grande calcio europeo. L’sottolinea chenon ha potuto giocare in Italia perché “gli atleti professionisti non possono giocare con un ICD (defibrillatore cardiaco sottocutaneo ndr) in Italia, l’unico paese al mondo con una regola del genere”). “Sono molto felice di essere qui. All’conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per così tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e con loposso ...

Advertising

sportface2016 : #Eriksen si allena con lo #JongAjax. Heitinga: 'Qui è il benvenuto' - FcInterNewsit : Eriksen si allena con lo Jong Ajax: “Voglio tornare al top il prima possibile” ?? - JeanMarie1899 : RT @TuttoMercatoWeb: Eriksen torna in campo e si allena con l'Ajax. L'ex Inter al lavoro in attesa del suo nuovo club - TuttoMercatoWeb : Eriksen torna in campo e si allena con l'Ajax. L'ex Inter al lavoro in attesa del suo nuovo club - TMit_news : Ritrovato un #ValoreDiMercato ??, stimato da #Transfermarkt in 15 Mio. €, #Eriksen cerca anche un club ?? nel quale r… -