Elezione Quirinale, Boccia (Pd): "Apprezziamo apertura centrodestra ma no loro terna nomi" (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "Apprezziamo l'invito al dialogo ma non possiamo accettare la terna scelta dal centrodestra. Continueremo con il dialogo" così l'ex ministro Pd Francesco Boccia al termine dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma, 25 gennaio 2022 "l'invito al dialogo ma non possiamo accettare lascelta dal. Continueremo con il dialogo" così l'ex ministro Pd Francescoal termine dell'...

Advertising

TizianaFerrario : #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle… - fattoquotidiano : L’avvocato non si sposta, casomai rilancia. Per Giuseppe Conte il no all’elezione di Mario Draghi al Quirinale non… - you_trend : ?? Elezione del Presidente della Repubblica, 1a votazione - risultati definitivi (dati ufficiali) #Quirinale… - pandash05 : RT @fdragoni: Un premier che pone al Parlamento una questione di fiducia non su un decreto o una manovra di bilancio, ma sulla sua elezione… - GiovanniMario12 : RT @TizianaFerrario: #Biden mobilita 8500 soldati,le borse cadono,la Nato manda armi ai confini europei, ma noi abbiamo il partito delle SC… -