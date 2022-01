È tragedia a Lampedusa, 7 migranti muoiono in mare (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa notte oltre 280 migranti sono sbarcati nella piccola isola di Lampedusa. Gli uomini, le donne e i bambini arrivati in Sicilia sono di varia provenienza, molti sono arrivati dopo un’estenuante traversata partendo dal Bangladesh, altri dall’Egitto. Questi sbarchi sono l’unica possibilità di salvezza per chi è nato fra la povertà e la guerra, ma (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di martedì 25 gennaio 2022) Questa notte oltre 280sono sbarcati nella piccola isola di. Gli uomini, le donne e i bambini arrivati in Sicilia sono di varia provenienza, molti sono arrivati dopo un’estenuante traversata partendo dal Bangladesh, altri dall’Egitto. Questi sbarchi sono l’unica possibilità di salvezza per chi è nato fra la povertà e la guerra, ma (Monrealelive.it)

