E' in carcere per rapina, percepiva reddito di cittadinanza Denunciato (Di martedì 25 gennaio 2022) Chieti - È in carcere perché accusato di essere il coautore di alcune delle rapine compiute tra Lanciano e i comuni limitrofi nelle scorse settimane, ma percepiva il reddito di cittadinanza. I Carabinieri di Fossacesia (Chieti) lo hanno Denunciato alla Procura della Repubblica di Pescara. L'uomo, attualmente in carcere perché accusato di rapine in concorso, in base agli accertamenti dei Carabinieri, aveva dichiarato di essere residente a Mozzagrogna in un'abitazione di fatto in stato di abbandono e priva degli allacci alla rete elettrica, gas e idrica. In questo modo, da marzo 2021 ha percepito indebitamente oltre 4mila euro: l'Inps, che dovrà revocare il beneficio, era in fase di sospensione essendo l'uomo stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in ...

