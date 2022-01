Dove vanno a finire i nostri dati rubati

Leggi su panorama

(Di martedì 25 gennaio 2022) Nel 2021 si stima che la produzione diresidente su Internet abbia raggiunto i 74 zettabyte. Non tutti potrebbero essere avvezzi a queste unità di misura; quindi, vale la pena specificare che si tratta del numero 74 a cui fare seguire ventuno zeri. La quantità è inquietante, ma di questi tempi il vero tema è in quale parte della rete questidovrebbero collocarsi, perché più il tempo passa e più sembra che molte informazioni finiscano per trovarsi nel posto sbagliato. Se vi domandate per quale ragione, la risposta è molto semplice. Gli attacchi a reti e sistemi producono uno spostamento ditale per cui una certa quantità di essi finisce per essere nel posto sbagliato. Facciamo due esempi molto recenti. Il data breach alla Ulss 6 Euganea del Veneto ha coinvolto poco meno di 10 mila file contenenti i...