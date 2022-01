Coppa d'Africa, ressa nello stadio in Camerun per un match: 6 morti (Di martedì 25 gennaio 2022) Avrebbe provocato almeno sei vittime e molti feriti una tragica ressa ad uno degli ingressi dello stadio di Yaoundè, sede della partita di Coppa d'Africa tra il Camerun padrone di casa e le Isole ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Avrebbe provocato almeno sei vittime e molti feriti una tragicaad uno degli ingressi dellodi Yaoundè, sede della partita did'tra ilpadrone di casa e le Isole ...

Advertising

GoalItalia : Comore senza portiere negli ottavi della Coppa d'Africa ???? Contro il Camerun tra i pali il terzino Alhadhur va...… - SkyTG24 : Coppa d'Africa, ressa allo stadio in Camerun: 'Sei morti' - Eurosport_IT : Tragedia durante Camerun-Comore: alcuni tifosi rimasti fuori, hanno tentato di sfondare i cancelli dello stadio per… - paolopicone70 : RT @PrimaCommunica2: #BreakingNews Coppa d’Africa: ressa allo stadio per la partita Camerun-Comore. Morte 8 persone tra cui un bambino http… - PrimaCommunica2 : #BreakingNews Coppa d’Africa: ressa allo stadio per la partita Camerun-Comore. Morte 8 persone tra cui un bambino -