Coppa d'Africa: Camerun-Comore 8 morti per la calca fuori dallo stadio (Di martedì 25 gennaio 2022) Coppa d'Africa, Camerun-Comore otto morti per un fuggi fuggi precipitoso avvenuto quando la folla ha lottato per accedere allo stadio Olembe. Momenti tragici, quelli che hanno fatto da contorno all'ottavo di Coppa d'Africa tra Camerun e Comore. All'esterno dello stadio 'Olembe' di Yaoundè, infatti, si sono registrate 8 vittime – come appreso da Agence France-Presse -, con oltre cinquanta feriti. Inizialmente il numero delle vittime era fermo a sei, come annunciato da Naseri Paul Biya, un funzionario del Paese, prima di altri due decessi. A raccontare il tragico episodio ai microfoni di Agence France-Presse è Kassim Oumouri, commentatore televisivo delle Comore. "Improvvisamente, la ...

