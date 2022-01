"Canone Rai tassa occulta per le associazioni Lgbt": scoppia la protesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Sit-in dell'associazione Pro Vita & Famiglia prima dell'inizio del festival di Sanremo, il terzo targato Amadeus, davanti alla sede Rai di Roma Leggi su ilgiornale (Di martedì 25 gennaio 2022) Sit-in dell'associazione Pro Vita & Famiglia prima dell'inizio del festival di Sanremo, il terzo targato Amadeus, davanti alla sede Rai di Roma

Advertising

Corriere : Canone Rai, l’ad Fuortes: «Pochi 90 euro, è il più basso in Europa» - AlexBazzaro : Archetipo dell’ untore e bugie. Oggi qualcuno sosteneva che 90 euro di canone Rai fossero pochi. Anche per frasi co… - ItaliaaTavola : Canone speciale Rai 2021: pronto il codice tributo per recuperarlo tramite credito d'imposta - JoPisp82 : RT @PButtafuoco: Quando Lucia Annunziata dice “io non vedo nessuno nel centrodestra quirinabile” lo dice dal suo personale pulpito del serv… - fraluca_pac : RT @PButtafuoco: Quando Lucia Annunziata dice “io non vedo nessuno nel centrodestra quirinabile” lo dice dal suo personale pulpito del serv… -